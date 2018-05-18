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В ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне

18 мая 2018, 21:39  •  35 • Украина
Первый секретарь отдела торговли и экономики представительства Европейского союза на Украине Гитон Жослин заявил, что объединение не видит существенного прогресса в реформировании украинских таможен.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

«Один из главных разделов соглашения об ассоциации с ЕС — вопрос, связанный с таможней... по этому направлению мы в последние годы не видим существенного прогресса», — сказал он.

В то же время Жослин добавил, что в ЕС видят определённый прогресс в вопросе внедрения единого окна на таможне и реализации конвенции Пан-Евро-мед.

В феврале глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что ЕС закрывает проект модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

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