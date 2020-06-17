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В ЕС заявили о неприемлемости санкций США против Международного уголовного суда
17 июня 2020, 03:00 • 68 • Политика
Возможные санкции США в отношении членов Международного уголовного суда неприемлемы, заявил во вторник, 16 июня, глава верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Санкции против тех, кто участвует в работе Международного уголовного суда (МУС), против персонала, членов семей, связанных с МУС лиц, неприемлемо... Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно. ЕС по-прежнему привержен защите (международного уголовного. — Ред.) суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного права», — цитирует РИА Новости Борреля.
Он призвал американского лидера изменить свое решение.
11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
Президент Международного уголовного суда О Гон Квон назвал санкции Соединенных Штатов против сотрудников ассамблеи беспрецедентными.
В Организации объединенных наций также выразили обеспокоенность решением Трампа.
В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.
Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.
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