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В ЕС заявили о намерении предоставить Украине транш в ближайшее время

23 ноября 2018, 16:39  •  71 • Украина
Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в ЕС надеются на появление в ближайшее время возможности для выделения Украине макрофинансовой помощи. 
 
©Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНН.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет возможность выплатить эту макрофинансовую помощь, поскольку мы знаем, что существует потребность во внешнем финансировании», — сказал он.

По словам посла, в этой связи «очень важно, чтобы ЕС содействовал этому».

Ранее Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит.

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