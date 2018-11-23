В ЕС заявили о намерении предоставить Украине транш в ближайшее время

Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в ЕС надеются на появление в ближайшее время возможности для выделения Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает УНН.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет возможность выплатить эту макрофинансовую помощь, поскольку мы знаем, что существует потребность во внешнем финансировании», — сказал он.

По словам посла, в этой связи «очень важно, чтобы ЕС содействовал этому».

Ранее Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит.