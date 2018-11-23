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В ЕС заявили о намерении предоставить Украине транш в ближайшее время
23 ноября 2018, 16:39 • 71 • Украина
Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в ЕС надеются на появление в ближайшее время возможности для выделения Украине макрофинансовой помощи.
©Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает УНН.
«Мы надеемся, что в ближайшее время будет возможность выплатить эту макрофинансовую помощь, поскольку мы знаем, что существует потребность во внешнем финансировании», — сказал он.
По словам посла, в этой связи «очень важно, чтобы ЕС содействовал этому».
Ранее Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит.
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