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В ЕС запутались в показаниях о России. Захарова: "Я бы балансировку колёс им не доверяла"
27 марта 2022, 00:55 • 93 • Политика
В Евросоюзе запутались в показаниях о России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после долгих требований ввести санкции испугался сближения России и Китая. Захарова отметила: "Я бы балансировку колёс им не доверяла".
Жозеп Боррель заявил о том, что Запад не должен допускать сближения России и Китая, поскольку это создаст дисбаланс в мире.
- отметил он.
Вероятнее всего, под "дисбалансом" глава европейской дипломатии подразумевает возвращения к биполярной модели мира с чётким делением на Запад и Восток вместо существующей сегодня однополярной системы, когда США играют роль мирового жандарма и подменяют собой международное право.
- прокомментировала слова Борреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметим, что Боррель в своих заявлениях проявляет удивительную непоследовательность. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, завалить её санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям всё того же Евросоюза.
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