В Евросоюзе запутались в показаниях о России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после долгих требований ввести санкции испугался сближения России и Китая. Захарова отметила: "Я бы балансировку колёс им не доверяла".

Жозеп Боррель заявил о том, что Запад не должен допускать сближения России и Китая, поскольку это создаст дисбаланс в мире.

Если мы толкнём Россию к Китай, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу,

- отметил он.

Вероятнее всего, под "дисбалансом" глава европейской дипломатии подразумевает возвращения к биполярной модели мира с чётким делением на Запад и Восток вместо существующей сегодня однополярной системы, когда США играют роль мирового жандарма и подменяют собой международное право.

Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то, что геополитику. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя,

- прокомментировала слова Борреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отметим, что Боррель в своих заявлениях проявляет удивительную непоследовательность. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, завалить её санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям всё того же Евросоюза.