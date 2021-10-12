Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная / В мире

В ЕС заметили – Литва нарушает права беженцев

12 октября 2021, 11:10  •  140 • В мире
Вильнюс уже получил первую часть финансовой помощи ЕС на содержание мигрантов – около 30 млн евро
Миграционный кризис в Литве, похоже, внезапно повернулся совсем другой стороной.
В Литву прибыла комиссия Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex для проведения проверок отчётов агентства, в которых говорится о постоянном нарушении прав человека со стороны литовских пограничников, которые силой вытесняют беженцев на территорию Белоруссии и отказываются принимать у них прошения о предоставлении убежища. В самой же Литве мигранты в местах своего проживания лишены самого необходимого, в том числе и своевременной медицинской помощи.
Между тем всего на прошлой неделе экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас предупреждал – правительству очень скоро придётся объясняться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
«Литовским судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно. Отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям»,
– напоминает юрист.
По его словам, в Литве не спешат оказывать медпомощь беженцам, аргументируя это тем, что они не вносят средства в социальный фонд страхования, не задумываясь о нелепости подобного объяснения.
Наблюдатель от Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель рассказала журналистам о том, что агентство расследует, по меньшей мере, 14 сообщений о серьёзных инцидентах на границе Литвы, речь идёт о коллективном вытеснении мигрантов, что, по мнению правозащитных организаций ЕС, является нарушением положения Европейской конвенции о правах человека.
Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас со своей стороны уверяет, что пограничники во всех случаях действовали строго по закону. А закон Литвы гласит – прошения о предоставлении убежища беженцы могут подавать в Посольствах Литвы и на пограничных КПП, во всех других случаях их рассматривают как нарушителей границы.
«Мы в своём национальном праве приняли решение, что в Литву можно попасть только легальным путем, то есть через пункт пограничного контроля или посредством просьбы от посольства. Иными путями попасть в Литву нельзя, и наши должностные лица предпринимают действия. В каждом отдельном случае должностные лица оценивают ситуацию и если нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она предоставляется»,
– уверяет журналистов министр внутренних дел Агне Билотайте.
Однако участившиеся случаи гибели мигрантов и их детей, которых оставили без медицинской помощи, свидетельствуют об обратном.
Расследование комиссии Frontex не помешало Вильнюсу получить от Евросоюза почти 30 миллионов евро на содержание мигрантов, и на «обеспечение предоставления базовых услуг попавшим в Литву беженцам». Это первая часть европейской финансовой помощи.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





140
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 01:20
Взбунтовавшийся Рим
11 октября 2021, 18:15
Сезонное обострение: Прибалтика желает получить «Кемску волост»
11 октября 2021, 07:40
«Европа бессильна»: почему Германия возложила ответственность на Россию и Китай за возвращение Ирана в СВПД
12 октября 2021, 01:50
Европа – большой переход
12 октября 2021, 01:45
«Воспринимают США как проигравшую сторону»: чем закончились первые официальные переговоры Вашингтона и «Талибана»
11 октября 2021, 23:25
«Подтверждают зависимость от Вашингтона»: почему в Брюсселе связали укрепление обороноспособности ЕС с интересами США
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Ук...
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он изб...
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.