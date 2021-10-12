В ЕС заметили – Литва нарушает права беженцев

Вильнюс уже получил первую часть финансовой помощи ЕС на содержание мигрантов – около 30 млн евро

Миграционный кризис в Литве, похоже, внезапно повернулся совсем другой стороной.

В Литву прибыла комиссия Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex для проведения проверок отчётов агентства, в которых говорится о постоянном нарушении прав человека со стороны литовских пограничников, которые силой вытесняют беженцев на территорию Белоруссии и отказываются принимать у них прошения о предоставлении убежища. В самой же Литве мигранты в местах своего проживания лишены самого необходимого, в том числе и своевременной медицинской помощи.

Между тем всего на прошлой неделе экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас предупреждал – правительству очень скоро придётся объясняться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Литовским судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно. Отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям»,

– напоминает юрист.

По его словам, в Литве не спешат оказывать медпомощь беженцам, аргументируя это тем, что они не вносят средства в социальный фонд страхования, не задумываясь о нелепости подобного объяснения.

Наблюдатель от Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель рассказала журналистам о том, что агентство расследует, по меньшей мере, 14 сообщений о серьёзных инцидентах на границе Литвы, речь идёт о коллективном вытеснении мигрантов, что, по мнению правозащитных организаций ЕС, является нарушением положения Европейской конвенции о правах человека.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас со своей стороны уверяет, что пограничники во всех случаях действовали строго по закону. А закон Литвы гласит – прошения о предоставлении убежища беженцы могут подавать в Посольствах Литвы и на пограничных КПП, во всех других случаях их рассматривают как нарушителей границы.

«Мы в своём национальном праве приняли решение, что в Литву можно попасть только легальным путем, то есть через пункт пограничного контроля или посредством просьбы от посольства. Иными путями попасть в Литву нельзя, и наши должностные лица предпринимают действия. В каждом отдельном случае должностные лица оценивают ситуацию и если нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она предоставляется»,

– уверяет журналистов министр внутренних дел Агне Билотайте.

Однако участившиеся случаи гибели мигрантов и их детей, которых оставили без медицинской помощи, свидетельствуют об обратном.

Расследование комиссии Frontex не помешало Вильнюсу получить от Евросоюза почти 30 миллионов евро на содержание мигрантов, и на «обеспечение предоставления базовых услуг попавшим в Литву беженцам». Это первая часть европейской финансовой помощи.