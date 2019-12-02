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В ЕС сознались в разногласиях о России: "Общей позиции нет. Но"
02 декабря 2019, 18:54 • 77 • В мире
Вопрос о том, как сформировать общую политику Евросоюза в отношении России, - один из самых сложных. До сих пор европейские страны не выработали "единую позицию" в этом вопросе, признал новый глава европейской дипломатии.
Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, отметив что "общая политика" в этом вопросе в ЕС необходима, однако добиться этого сложно.
По словам Борреля, санкции в отношении России будут продолжать действовать, но политику они не смогут определить. Поэтому "надо разговаривать", заключил глава европейской дипломатии.
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