В ЕС сознались в разногласиях о России: "Общей позиции нет. Но"

Об этом Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, отметив что "общая политика" в этом вопросе в ЕС необходима, однако добиться этого сложно.

"Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений", - сказал он.

По словам Борреля, санкции в отношении России будут продолжать действовать, но политику они не смогут определить. Поэтому "надо разговаривать", заключил глава европейской дипломатии.