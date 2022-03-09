В ЕС согласовали новые санкции против России: Кто попал в "чёрный список"

ЕС согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации за "подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".

Страны ЕС согласовали включение 14 бизнесменов из России и 146 членов Совета Федерации в "черный список". Об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

Сообщается, что санкции были в видены под предлогом того, что эти люди "подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины". Уточняется, санкции введены не только против бизнесменов, но и против членов их семей. Также под санкции попали русские сенаторы, проголосовавшие за ратификацию соглашения о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками.

Известно, что в "чёрный список" ЕС попали председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов и крупнейший акционер сети магазинов "Магнит" Александр Винокуров. Также под санкции попали президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин и гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.