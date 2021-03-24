В ЕС сказали "нет" Путину, но это ничего не изменит

В ЕС отказались признавать указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в Крыму. Однако в данном случае мнение Евросоюза ничего не изменит, поскольку дело касается сугубо внутрироссийского вопроса.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцам, а также иностранным компаниям и лицам без гражданства запрещается владеть земельными участками на большей части Крыма. Документ вступил в законную силу несколько дней назад.

В Евросоюзе ожидаемо указ Путина раскритиковали, апеллируя к тому, что не признают Крым частью России. Своё "нет" в ЕС аргументировали тем, что это якобы "ещё одна попытка принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию". Напомним, Украина, страны ЕС и США отказываются признавать Крым российским и считают его "аннексированным" РФ.

Однако мнение Евросоюза в случае с Крымом ничего не изменит и никакого решающего воздействия не возымеет, поскольку полуостров на законных основаниях вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после проведённого референдума. Крымчане абсолютным большинством голосов приняли это историческое решение. И "крымский вопрос" для России с тех пор закрыт окончательно.

Следовательно, указ Путина, касающийся запрета для иностранцев, является сугубо суверенным вопросом нашей страны и давление извне можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.