В ЕС рассказали о перспективах членства Украины

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у страны пока нет перспективы членства в Евросоюзе.

«Турция со странами Балкан — единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. У них есть чёткая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС», — цитируют украинские СМИ Мингарелли.

Он уточнил, что цель соглашения об ассоциации Украины с ЕС не даёт перспективы членства.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что целью страны в ближайшее десятилетие является вступление в НАТО.