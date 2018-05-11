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В ЕС рассказали о перспективах членства Украины

11 мая 2018, 14:09  •  38 • Украина
Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у страны пока нет перспективы членства в Евросоюзе.
 
Reuters
 

«Турция со странами Балкан — единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. У них есть чёткая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС», — цитируют украинские СМИ Мингарелли. 

Он уточнил, что цель соглашения об ассоциации Украины с ЕС не даёт перспективы членства.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что целью страны в ближайшее десятилетие является вступление в НАТО.

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