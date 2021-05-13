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В ЕС раскрыли "украинский план" России

13 мая 2021, 04:40  •  63 • Политика
В ЕС раскрыли "украинский план" России, который реализуется через Донбасс. Установлено, зачем Москва выдаёт жителям ЛНР и ДНР паспорта граждан России и настаивает на выполнении "минских соглашений".
Авторы агентства Bloomberg опубликовали материал, где рассказали, что ознакомились с распространённым среди государств-членов ЕС документом. В нём описан "украинский план" Кремля, а именно подготовка "фактической интеграции неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".
По данным агентства, выдача паспортов в Луганской и Донецкой народных республиках является одним из шагов этой подготовки. Другой шаг – организация выборов в ДНР и ЛНР, что предусмотрено минскими соглашениями.
Признание независимости республик Донбасса может помешать вступлению Украины в НАТО и ЕС. Именно в этом и заключается цель президента России Владимира Путина, говорится в статье. Там же сказано, что присоединения к ЕС и НАТО желают все 42 миллиона украинцев.

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