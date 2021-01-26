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В ЕС раскритиковали санкции против России

26 января 2021, 09:40  •  130 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Ведомство призвало Брюссель не опираться на одни и те же меры
Евросоюз должен сохранять осторожность во введении ограничительных мер против Кремля. Такое заявление сделал глава словацкого МИД Иван Корчок по окончании заседания министров иностранных дел европейских государств, которое прошло в Брюсселе.
По словам министра, Евросоюз пытается обращаться с "таким инструментом" с крайней осторожностью для того, чтобы обеспечить справедливый судебный процесс в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.
Корчок добавил, что указанная тема должна быть главной для евродипломатии, которая прибудет в Москву с официальным визитом в начале следующего месяца. 5 февраля Жозеп Боррель должен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РИА ФАН.
Глава словацкого МИД добавил, что таким способом Брюссель пытается доказать, что старается уйти от постоянного упора на санкционные меры. Однако при стремлении российской стороны максимально отстранить оппозиционера от "политической жизни" Брюссель будет расценивать подобные действия как "новую ситуацию".
Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало политиков Запада относиться с уважением к международно-правовым нормам и заняться своими внутриполитическими проблемами. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова представителей Запада по Навального не отличаются оригинальностью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не собирается прислушиваться к словам зарубежных политиков по теме блогера, передает РИА "Новости".

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