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В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
25 июля 2019, 19:09 • 36 • Украина
Во внешнеполитической службе Европейского союза заявили, что видели сообщения о задержании российского танкера в порту украинского Измаила, но ждут дополнительных данных по инциденту.
© ssu.gov.ua
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы осведомлены о сообщениях о задержании российского судна», — отметили в ЕС.
Во внешнеполитической службе добавили, что ЕС ожидает дополнительную информацию об инциденте с задержанием российского танкера.
Ранее СМИ сообщили о задержании в порту Измаила российского танкера. Позже посольство России в Киеве заявило, что члены экипажа судна возвращаются домой, сам танкер пока останется в Измаиле.
В аппарате уполномоченного по правам человека в России сообщили, что российских моряков отпустили без предъявления обвинений.
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