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В ЕС прокомментировали расследование дела Савченко на Украине

28 марта 2018, 13:39  •  376 • Украина
Представительство ЕС на Украине прокомментировало снятие неприкосновенности с депутата Верховной рады Надежды Савченко, а также расследование, которое ведут в отношении неё украинские правоохранительные органы.
 
globallookpress.com © Serg Glovny
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства.

«Мы знаем о снятии Верховной радой неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что будут соблюдены верховенство права, а также права госпожи Савченко», — указывается в заявлении.

Ранее Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца. 

Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.

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