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В ЕС призвали Киев больше бороться с коррупцией в сфере обороны

01 марта 2019, 15:24  •  24 • Украина
В Евросоюзе призвали украинские власти «сделать больше» для борьбы с коррупцией в оборонном секторе и привлечь к ответственности виновных в незаконных действиях. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.
 
© Global Look Press
 

В комментарии пресс-службы говорится, что Евросоюз придаёт большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права на Украине и продолжает сотрудничество в этих областях. 

«На Украине был проведён ряд важных реформ, но необходимо сделать ещё больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе», — заявили в ЕС. 

Также отмечается, что Евросоюз ожидает от Киева «расследования любых предполагаемых случаев коррупции» и «привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в незаконных действиях».

Ранее в украинском Министерстве финансов назвали дату визита миссии ЕС на Украину.

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