В ЕС призвали наказать Москву за беспорядки в Минске

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Польша нашла новый повод для санкций против России

Евросоюз должен более жестко реагировать на события в Белоруссии. Об этом заявил европарламентарий из Варшавы Яцек Сариуш-Вольский. Адекватным ответом на подавление протестов в Республике, по его мнению, могли бы стать новые санкции против России.

По словам депутата ЕП, призывы наказать Минск за разгон демонстраций – это попытка "наказать меч, а не руку". В событиях в Белоруссии виновата РФ, под ее же влиянием активность оппозиции в Минске начинает затухать, уверен Сариуш-Вольский.

"Если нейтрализовать российское вмешательство, то белорусы сами справятся со строительством демократии", – приводит его слова Do Rzeczy.

Со своей стороны, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что после событий в Белоруссии страны ЕС и НАТО должны пересмотреть отношения с Россией, передает РИА "Новости". В частности, Германия обязана перестать поддерживать проект "Северный поток – 2", поскольку никакие экономические интересы не могут перевесить политические разногласия.

Ранее украинский дипломат заявил, что Россия использует протесты в Белоруссии, чтобы "поработить" Республику. В то же время у некоторых экспертов возникло подозрение, что ситуация в Белоруссии после выборов развивается по сценарию Запада – не зря там уже два года идут натовские учения по преодолению болот.