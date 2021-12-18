В ЕС призвали к санкциям против России. Русский сенатор предупредила: "Давить на Россию не стоит"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сделал заявление, призвав к новым санкциям против России. "Давить на Россию не стоит", - предупредила сенатор Ольга Ковитиди.

Хегер высказался до начала саммита глав государств и правительств Евросоюза. Он заявил, что ЕС и НАТО должны скоординировать свои действия, чтобы обеспечить стабильность в регионе. Кроме того, к работе должны подключиться и США.

Урегулирование напряжённости возможно, привёл пример словацкий премьер, через санкции против России. Он уверен: такая мера позволит перейти к диалогу с Россией.

Ольга Ковитиди с недоумением отнеслась к словам Хегера. Удивительно слышать призывы к санкциям для "снижения напряжённости".

"Хочется заверить господина Хегера: если он действительно стремится к достижению мира и стабильности в Центральной и Восточной Европе, давить на Россию не стоит. С нами надо договариваться", - предупредила русский сенатор.

В беседе с "Народными Новостями" она добавила, что градус напряжённости не снизится, если в Европе будут и дальше нагнетать истерию против России.