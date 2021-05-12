В ЕС признали законным запрет в Латвии телеканала «Россия-РТР»

Европейские эксперты считают, что свободу слова можно ограничивать

Европейская комиссия (ЕК) признала решение Латвийского национального совета по электронным СМИ (NEPLP), в котором речь идёт о запрете ретрансляции телеканала «Россия РТР» на территории Латвии, «соответствующим нормативным актам Европейского союза».

Напомним, 15 февраля текущего года решением NEPLP был введён запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны. Такое решение председатель правления Национального совета Ивар Аболиньш объяснил тем, что Латвии необходимо «защищать своё информационное пространство». В МИД Российской Федерации тогда назвали этот запрет политическим демаршем. А провайдер аудиовизуальных услуг – Российская телерадиовещательная компания – заявил, что введение дополнительных ограничений «нарушают права человека, в частности свободу убеждений и их свободное выражение», а стандарты телевещания в Латвии являются дискриминационными.

Однако в Европейской комиссии, рассмотрев этот вопрос, не нашли ни нарушений, ни дискриминации. Наоборот, усмотрели в некоторых программах «России-РТР» «подстрекательство к насилию и ненависти». При этом в ЕК при рассмотрении этого вопроса исходили лишь из той информации, которую предоставила Латвия.

«Комиссия считает, что Латвия предоставила достаточно доказательств того, что запрет на подстрекательство к насилию или ненависти в соответствии с Директивой об услугах аудиовизуальных средств массовой информации был нарушен не менее трёх раз за 12 месяцев»,

– сообщает латышское Информационное агентство Leta.lv.

Европейские эксперты считают, что власти Латвии выполнили все необходимые процедурные требования Директивы об аудиовизуальных медиауслугах. В качестве аргументов они заявили об «угрозе» оккупации Латвии со стороны России, а также «наличие значительного количества русскоязычного меньшинства на территории страны». Иначе говоря, русские в Латвии, по мнению европейцев, в иных случаях яро защищающих права меньшинств, должны быть лишены возможность смотреть российские телеканалы! Таковы на поверку «европейские ценности».

На основании этого Европейская комиссия потребовала от государств-членов Евросоюза разрешить некоторым странам в исключительных случаях временно отступать от Директивы об аудиовизуальных медиауслугах. Например, в тех случаях, когда речь идёт об угрозе «общественному здоровью». Ещё одно словосочетание, которое позволяет вводить жёсткие запреты.

Напомним, в соответствии с законодательством Евросоюза и согласно Директиве об аудиовизуальных медиауслугах, все страны ЕС обязаны обеспечивать свободу приёма ретрансляции аудиовизуальных медиауслуг и не должны эту свободу ограничивать. Но, как оказалось, в «исключительных случаях» можно и отказаться от выполнения своих же законов.

Соб. корр. ФСК