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В ЕС признали законным запрет в Латвии телеканала «Россия-РТР»

12 мая 2021, 16:45  •  150 • В мире
Европейские эксперты считают, что свободу слова можно ограничивать
Европейская комиссия (ЕК) признала решение Латвийского национального совета по электронным СМИ (NEPLP), в котором речь идёт о запрете ретрансляции телеканала «Россия РТР» на территории Латвии, «соответствующим нормативным актам Европейского союза».
Напомним, 15 февраля текущего года решением NEPLP был введён запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны. Такое решение председатель правления Национального совета Ивар Аболиньш объяснил тем, что Латвии необходимо «защищать своё информационное пространство». В МИД Российской Федерации тогда назвали этот запрет политическим демаршем. А провайдер аудиовизуальных услуг – Российская телерадиовещательная компания – заявил, что введение дополнительных ограничений «нарушают права человека, в частности свободу убеждений и их свободное выражение», а стандарты телевещания в Латвии являются дискриминационными.
Однако в Европейской комиссии, рассмотрев этот вопрос, не нашли ни нарушений, ни дискриминации. Наоборот, усмотрели в некоторых программах «России-РТР» «подстрекательство к насилию и ненависти». При этом в ЕК при рассмотрении этого вопроса исходили лишь из той информации, которую предоставила Латвия.
«Комиссия считает, что Латвия предоставила достаточно доказательств того, что запрет на подстрекательство к насилию или ненависти в соответствии с Директивой об услугах аудиовизуальных средств массовой информации был нарушен не менее трёх раз за 12 месяцев»,
сообщает латышское Информационное агентство Leta.lv.
Европейские эксперты считают, что власти Латвии выполнили все необходимые процедурные требования Директивы об аудиовизуальных медиауслугах. В качестве аргументов они заявили об «угрозе» оккупации Латвии со стороны России, а также «наличие значительного количества русскоязычного меньшинства на территории страны». Иначе говоря, русские в Латвии, по мнению европейцев, в иных случаях яро защищающих права меньшинств, должны быть лишены возможность смотреть российские телеканалы! Таковы на поверку «европейские ценности».
На основании этого Европейская комиссия потребовала от государств-членов Евросоюза разрешить некоторым странам в исключительных случаях временно отступать от Директивы об аудиовизуальных медиауслугах. Например, в тех случаях, когда речь идёт об угрозе «общественному здоровью». Ещё одно словосочетание, которое позволяет вводить жёсткие запреты.
Напомним, в соответствии с законодательством Евросоюза и согласно Директиве об аудиовизуальных медиауслугах, все страны ЕС обязаны обеспечивать свободу приёма ретрансляции аудиовизуальных медиауслуг и не должны эту свободу ограничивать. Но, как оказалось, в «исключительных случаях» можно и отказаться от выполнения своих же законов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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