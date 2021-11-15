В ЕС придумали повод для санкций против ЧВК "Вагнер": Глава МИД Франции раскрыл план Брюсселя

Глава МИД Франции сообщил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и властей Мали. "Мы солидарны и полны решимости", - заявил французский министр.

Страны ЕС договорились о подготовке санкций против русской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", а также против властей Мали. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он уточнил, что санкции против ЧВК "Вагнер" хотят ввести за "анонимное и дестабилизирующее вмешательство" в иностранные конфликты". А властям Мали ставится в вину "отсутствие демократических преобразований".

Мы солидарны и полны решимости ввести санкции,

- заявил французский министр во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Напомним, что власти Мали обратились за помощью к ЧВК из-за того, что та же Франция буквально бросила страну без поддержки завершения операции "Бархан". Речь идёт о решении Парижа сократить воинский контингент в регионе, несмотря на то что террористическая угроза не была устранена.