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В ЕС придумали повод для санкций против ЧВК "Вагнер": Глава МИД Франции раскрыл план Брюсселя

15 ноября 2021, 20:05  •  93 • Политика
Глава МИД Франции сообщил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и властей Мали. "Мы солидарны и полны решимости", - заявил французский министр.
Страны ЕС договорились о подготовке санкций против русской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", а также против властей Мали. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Он уточнил, что санкции против ЧВК "Вагнер" хотят ввести за "анонимное и дестабилизирующее вмешательство" в иностранные конфликты". А властям Мали ставится в вину "отсутствие демократических преобразований".
Мы солидарны и полны решимости ввести санкции,
- заявил французский министр во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Напомним, что власти Мали обратились за помощью к ЧВК из-за того, что та же Франция буквально бросила страну без поддержки завершения операции "Бархан". Речь идёт о решении Парижа сократить воинский контингент в регионе, несмотря на то что террористическая угроза не была устранена.

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