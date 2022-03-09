Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
Главная / Политика

В ЕС придумали, как отказаться от газа из России: Выглядит как откровенная чушь - эксперт

09 марта 2022, 22:55  •  230 • Политика
Боррель призвал жителей ЕС сократить потребление газа, чтобы снизить зависимость от России. "План выглядит как откровенная чушь", - прямо заявил эксперт по энергетике.
Глава дипломатии ЕС призвал жителей Европы предпринять "индивидуальные усилия", чтобы снизить зависимость от газа из России. Это вызвало смех у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.
Речь идёт о том, что Боррель предложил европейцам сократить потребление газа, уменьшив температуру в своих домах. Он сравнил это с сокращением потребления воды в засуху.
Также Еврокомиссия сообщила, что предлагает разработать план сокращения спроса в Европе на русский газ на две трети до конца 2022 года. Предполагается, что будут предприняты меры по диверсификации поставок газа и замене газа в производстве тепла и электроэнергии.
План выглядит как откровенная чушь,
- прокомментировал эксперт в области энергетики Александр Фролов.
Он указал, что предложение не заключать долгосрочных контрактов с Россией в надежде, что появятся другие поставщики, обречено на провал. Осень 2021 года наглядно продемонстрировала, что мир находится в состоянии глобального энергетического кризиса, вызванного нехваткой предложения газа в мировом масштабе.
Единственный шанс для Европы сократить на две трети потребление в текущем году российского газа - это сократить объёмы потребления газа вообще,
- указал специалист в эфире радио Sputnik.
И если Европа продолжит идти по пути конфликта с Россией, то вскоре ей придётся сокращать потребление не только газа, но и угля, нефти и нефтепродуктов. А это означает сокращение объёмов производства европейской промышленности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


230
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
07 марта 2022, 01:30
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.