Боррель призвал жителей ЕС сократить потребление газа, чтобы снизить зависимость от России. "План выглядит как откровенная чушь", - прямо заявил эксперт по энергетике.

Глава дипломатии ЕС призвал жителей Европы предпринять "индивидуальные усилия", чтобы снизить зависимость от газа из России. Это вызвало смех у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

Речь идёт о том, что Боррель предложил европейцам сократить потребление газа, уменьшив температуру в своих домах. Он сравнил это с сокращением потребления воды в засуху.

Также Еврокомиссия сообщила, что предлагает разработать план сокращения спроса в Европе на русский газ на две трети до конца 2022 года. Предполагается, что будут предприняты меры по диверсификации поставок газа и замене газа в производстве тепла и электроэнергии.

План выглядит как откровенная чушь,

- прокомментировал эксперт в области энергетики Александр Фролов.

Он указал, что предложение не заключать долгосрочных контрактов с Россией в надежде, что появятся другие поставщики, обречено на провал. Осень 2021 года наглядно продемонстрировала, что мир находится в состоянии глобального энергетического кризиса, вызванного нехваткой предложения газа в мировом масштабе.

Единственный шанс для Европы сократить на две трети потребление в текущем году российского газа - это сократить объёмы потребления газа вообще,

- указал специалист в эфире радио Sputnik.

И если Европа продолжит идти по пути конфликта с Россией, то вскоре ей придётся сокращать потребление не только газа, но и угля, нефти и нефтепродуктов. А это означает сокращение объёмов производства европейской промышленности.