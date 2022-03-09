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В ЕС придумали, как отказаться от газа из России: Выглядит как откровенная чушь - эксперт
09 марта 2022, 22:55 • 230 • Политика
Боррель призвал жителей ЕС сократить потребление газа, чтобы снизить зависимость от России. "План выглядит как откровенная чушь", - прямо заявил эксперт по энергетике.
Глава дипломатии ЕС призвал жителей Европы предпринять "индивидуальные усилия", чтобы снизить зависимость от газа из России. Это вызвало смех у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.
Речь идёт о том, что Боррель предложил европейцам сократить потребление газа, уменьшив температуру в своих домах. Он сравнил это с сокращением потребления воды в засуху.
Также Еврокомиссия сообщила, что предлагает разработать план сокращения спроса в Европе на русский газ на две трети до конца 2022 года. Предполагается, что будут предприняты меры по диверсификации поставок газа и замене газа в производстве тепла и электроэнергии.
- прокомментировал эксперт в области энергетики Александр Фролов.
Он указал, что предложение не заключать долгосрочных контрактов с Россией в надежде, что появятся другие поставщики, обречено на провал. Осень 2021 года наглядно продемонстрировала, что мир находится в состоянии глобального энергетического кризиса, вызванного нехваткой предложения газа в мировом масштабе.
- указал специалист в эфире радио Sputnik.
И если Европа продолжит идти по пути конфликта с Россией, то вскоре ей придётся сокращать потребление не только газа, но и угля, нефти и нефтепродуктов. А это означает сокращение объёмов производства европейской промышленности.
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