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В ЕС предупредили о риске осложнений отношений с Россией

28 мая 2021, 15:00  •  54 • Политика
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выражает тревогу отказом России принять авиарейсы из Европы.
Во время неформальной встречи с министрами обороны стран ЕС Боррель заявил, что решения Москвы стали "большим нарушением воздушного движения". При этом глава дипломатии Евросоюза заявил, что не знает, является ли отказ Москвы принимать авиарейсы из Европы частным случаем или общей практикой, сообщает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС предупредил, что из-за сложившейся ситуации с авиарейсами возник риск обострения отношений между Евросоюзом и России.
Ранее, 27 мая авиакомпания Austrian Airlines была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву из-за того, что Москва не выдала разрешение на следование по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. По той же причине был отменён рейс из Парижа в Москву компании Air France.

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