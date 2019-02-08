Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили решение не направлять на Украину наблюдателей из России
"Частичный успех": Западные СМИ нашли новый повод объявить, что "...
«Из соображений безопасности»: Россия не будет направлять наблюдателей в составе...
Россия воздержится от направления на Украину наблюдателей
Главная / В мире

В ЕС после изменений в конституции Украины напомнили о "всеобъемлющей" свободной торговле

08 февраля 2019, 19:09  •  44 • В мире
В Брюсселе прокомментировали курс Украины на вступление в ЕС. Представитель ЕС, отвечая на вопросы о принятых Верховной радой поправках к конституции, напомнил также об особенностях Соглашения об ассоциации и отметил, что Евросоюз нацелен на реализацию "углубленной и всеобъемлющей" зоны свободной торговли.
В Европе отреагировали на изменение конституции Украины в сторону сближения с Европой. Как отметил представитель ЕС, Незалежная имеет суверенное право вносить поправки в конституцию и определять свои стратегические цели.
При этом собеседник РИА ФАН отметил, что ЕС в свою очередь придерживается реализации Соглашения об ассоциации. В этом ключе, пояснил он, "мы сосредоточены на полной реализации соглашения, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли".
При этом в Еврокомиссии отказались уточнить сроки и условия возможной интеграции Украины в Европейский союз.
Как уточняет издание, уже на текущий момент объем импорта товаров из большинства европейских стран значительно превышает объемы экспорта. При этом Европа не стремится активно пропускать на свои рынки продукцию Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


44
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 02:54
"Время Мадуро уже прошло": США отправили к границе Венесуэлы грузовики с "гумпомощью"
08 февраля 2019, 09:24
"Глава комитета по разведке заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией" — Дональд Трамп
07 февраля 2019, 23:39
Украинскую конституцию переписали под НАТО
Загрузка...
07 февраля 2019, 23:39
МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации
08 февраля 2019, 06:09
Окончательный вывод американских войск из Сирии займет месяц - WSJ
08 февраля 2019, 19:09
В ЕС после изменений в конституции Украины напомнили о "всеобъемлющей" свободной торговле
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупреждение Путина
05 февраля 2019, 21:09
Могла ли Елена Бойко звонить в Россию из украинской тюрьмы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.