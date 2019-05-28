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В ЕС подтвердили данные о визите Зеленского в Брюссель в июне

28 мая 2019, 20:09  •  45 • Украина
Директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель.
 
Reuters
 

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может отправиться в Брюссель на следующей неделе.

«Следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года, — это саммит Украина — ЕС. И в июне мы также ожидаем визит президента Зеленского в Брюссель», — цитирует его УНН.

Майр-Гартинг добавил, что саммит даст возможность упрочить сотрудничество и партнёрство, которые существуют между Украиной и Евросоюзом.

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