В ЕС подтвердили данные о визите Зеленского в Брюссель в июне

Директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может отправиться в Брюссель на следующей неделе.

«Следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года, — это саммит Украина — ЕС. И в июне мы также ожидаем визит президента Зеленского в Брюссель», — цитирует его УНН.

Майр-Гартинг добавил, что саммит даст возможность упрочить сотрудничество и партнёрство, которые существуют между Украиной и Евросоюзом.