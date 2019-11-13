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В ЕС поддержали запуск рынка земли на Украине

13 ноября 2019, 13:09  •  128 • Украина
Европейский союз выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
 
Reuters
 

Соответствующее заявление было опубликовано представительством ЕС на Украине.

«ЕС поддерживает планы правительства открыть рынок земли на Украине, что может раскрыть огромный потенциал украинской экономики. Реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости», — указывается в заявлении.

В объединении отметили, что Европейский союз готов предложить свои опыт и поддержку вместе с другими международными партнёрами в данном вопросе.

«Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности, те, которые не зарегистрированы как юрлица, то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья», — добавили в ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя законопроект об открытии рынка земли на Украине, написала в своей колонке, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.

В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

Подробнее по теме — в материале RT.

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