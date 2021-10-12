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В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50 • 104 • Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии ответили на вопрос о сроках вступления Украины в ЕС на саммите в Киеве.
Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве дали ответ на вопрос о сроках вступления Украины в Евросоюз.
"Мы очень близки. Это процесс, который включает в себя реформы, постепенную экономическую интеграцию, политическую ассоциацию с ЕС, полную реализацию соглашения об ассоциации", - заявила фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции. По ее словам, Украина и Евросоюз - "одна большая европейская семья".
Глава Евросовета Мишель отметил, что стороны по вопросу вступления Украины в ЕС "договорились продолжать дискуссию". Представители ЕС отметили необходимость "углубления сотрудничества, политической ассоциации и экономической интеграции ЕС и Украины". Об этом сообщает ТАСС.
Европейские политики напомнили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а также пообещали содействие Киеву в продолжении реформ, а также дали обещания сохранить поставки газа, в том числе в виде физического реверса.
"Все эти инициативы имеют одну цель - ЕС и Украина сближаются как партнеры", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
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