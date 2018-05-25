|
В ЕС отметили значимость энергетического партнёрства России и Украины
25 мая 2018, 12:54 • 49 • Украина
Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины значимо для ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Владимир Гройсман и Марош Шефчович © kmu.gov.ua
«Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины имеет решающее значение для ЕС. Долгосрочный транзит российского газа через Украину является его неотъемлемой частью», — цитирует ТАСС Шефчовича.
Ранее Шефчович заявил, что России и Украине необходимо скорее начать переговоры по газу.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 мая 2018, 23:54
|
20 мая 2018, 09:39
|
24 мая 2018, 10:39
|
19 мая 2018, 07:39
|
21 мая 2018, 14:54
|
21 мая 2018, 03:24
|
20 мая 2018, 22:24