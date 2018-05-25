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В ЕС отметили значимость энергетического партнёрства России и Украины

25 мая 2018, 12:54  •  49 • Украина
Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины значимо для ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.
 
Владимир Гройсман и Марош Шефчович © kmu.gov.ua
 

«Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины имеет решающее значение для ЕС. Долгосрочный транзит российского газа через Украину является его неотъемлемой частью», — цитирует ТАСС Шефчовича.

Ранее Шефчович заявил, что России и Украине необходимо скорее начать переговоры по газу. 

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