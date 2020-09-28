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В ЕС одобрили расширение санкций против России

28 сентября 2020, 14:45  •  77 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
В черный список дополнительно внесены конкретные имена и компании
В Европе продолжают наказывать Россию за строительство Крымского моста. В понедельник, 28 сентября, постпреды стран ЕС в Брюсселе решили расширить санкционный список физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта.
"Одобрили санкции против 2 человек и 4 компаний, ответственных за строительство Керченского моста",
– поспешил написать в "Твиттер" редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. При этом он отметил, что это только предварительная информация. Оформление новых ограничений против РФ должно пройти на этой неделе. Кто именно внесен в список и какие меры предусмотрены, не сообщается.
Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020
Источник РИА "Новости" подтвердил, что процесс расширения индивидуальных санкций запущен, официально об этом будет сообщено позже.
Санкции ЕС против участников строительства Крымского моста были приняты в июле 2018 года. Помимо этого, в Европе действует пакет антироссийских рестрикционных мер за "покушение на целостность и суверенитет Украины", а также отдельный запрет на экономические связи с Крымом. Летом 2020 г. к санкциям ЕС против РФ присоединились несколько стран, не входящих в Евросоюз.
При этом часть членов ЕС выступают против введения санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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