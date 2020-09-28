|
В ЕС одобрили расширение санкций против России
28 сентября 2020, 14:45 • 77 • Политика
В черный список дополнительно внесены конкретные имена и компании
В Европе продолжают наказывать Россию за строительство Крымского моста. В понедельник, 28 сентября, постпреды стран ЕС в Брюсселе решили расширить санкционный список физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта.
"Одобрили санкции против 2 человек и 4 компаний, ответственных за строительство Керченского моста",
– поспешил написать в "Твиттер" редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. При этом он отметил, что это только предварительная информация. Оформление новых ограничений против РФ должно пройти на этой неделе. Кто именно внесен в список и какие меры предусмотрены, не сообщается.
Источник РИА "Новости" подтвердил, что процесс расширения индивидуальных санкций запущен, официально об этом будет сообщено позже.
Санкции ЕС против участников строительства Крымского моста были приняты в июле 2018 года. Помимо этого, в Европе действует пакет антироссийских рестрикционных мер за "покушение на целостность и суверенитет Украины", а также отдельный запрет на экономические связи с Крымом. Летом 2020 г. к санкциям ЕС против РФ присоединились несколько стран, не входящих в Евросоюз.
При этом часть членов ЕС выступают против введения санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2020, 07:00
|
26 сентября 2020, 08:40
|
26 сентября 2020, 13:15
|
24 сентября 2020, 02:35
|
27 сентября 2020, 01:10
|
27 сентября 2020, 19:30
|
26 сентября 2020, 23:20