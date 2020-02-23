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В ЕС не смогли принять бюджет на 2021 – 2027 годы

23 февраля 2020, 16:39  •  34 • В мире
Богатые страны не хотят платить больше – бедные не хотят получать меньше
В Брюсселе завершился саммит ЕС, посвящённый принятию долгосрочного бюджета на следующие семь лет. Представители стран – членов ЕС попытались согласовать бюджет на 2021–2027 годы, однако у них ничего не получилось.
Глава Евросовета Шарль Мишель предложил проект бюджета, однако его не поддержали, ведь согласно документу благополучные в финансовом отношении западные страны должны увеличить свой вклад в общую казну. Как оказалось, богатые европейские страны не согласны отдавать ещё больше денег. А бедные европейские страны, даже те, которые не входят пока в Евросоюз, но предусмотрительно написали письма-прошения о помощи, чтобы о них не забыли, не согласны, чтобы помощь становилась меньше.
«Мы очень много работали на саммите, но были вынуждены констатировать, что нужно ещё время», – заявил после окончания работы саммита в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.
А по мнению руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимо ещё достаточно много времени, чтобы удалось согласовать бюджет сначала в Европейском совете, потом в Европейском парламенте. Однако сделать всё это необходимо до окончания текущего года, в противном случае в 2021 год Евросоюз войдёт без бюджета.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа лично встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем для того, чтобы объяснить, как Литва нуждается в европейских финансах. Эта встреча состоялась после того, как на саммите было озвучено намерение Брюсселя со следующего года урезать дотации Прибалтийским странам. Науседа считает, что это несправедливо.
Ведь Литва является «донором Евросоюза», заявил глава Литвы. Потому что отдаёт Европе самое дорогое, что у неё есть, – рабочую силу.
«За последние годы Литва потеряла десять процентов своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсацию за это»,
– отметил в Брюсселе Гитанас Науседа. Ну а поскольку экономический рост в этих стран стал возможен благодаря Литве, то они должны заплатить.
К тому же в Литве есть ещё Игналинская АЭС, которую пришлось закрыть по требованию ЕС, теперь же на её консервацию необходимы деньги, которых нет. Евросоюз, правда, выделил миллиард евро на консервацию станции, но это было давно, и никто теперь не знает, где тот миллиард.
Осталось неизвестным, напомнил ли Шарль Мишель Гитанасу Науседе, что в ЕС давно уже говорили о сокращении дотаций, предполагая, что переходный период пора заканчивать и страны Балтии должны привыкать кормить себя сами.
Проект бюджета, который не удалось принять в Брюсселе, предполагает уменьшение дотаций Литве на 27%.
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидеры стран-участниц ЕС на обсуждении бюджета в Евросовете, источник – Пресс-служба президента Литвы

Фонд Стратегической Культуры

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