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В ЕС назвали балканские страны троянским конём Китая

29 июля 2018, 23:09  •  62 • В мире
Больше всех появлению китайского капитала в Евросоюзе противятся Берлин и Брюссель
Сегодня Западная Европа говорит о намерении представить членство в ЕС Сербии, Боснии и Герцеговине, Косово, Албании, Македонии и Черногории, а назавтра может оказаться, что эти страны находятся под влиянием Китая и будут его троянским конём в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
В качестве примера он привёл инвестиции Пекина в строительство автострады в Черногории: «Это… китайская модель налаживания отношений – предлагать более-менее привлекательные кредиты, но если вы не сможете эти кредиты обслуживать, китайцы оборачивают это себе на пользу»..
Китай намерен вложить $3,8 млрд. в строительство 350-километровой железной дороги в Сербии до границы с Венгрией, в результате время поездки от Белграда до Будапешта сократится с 8 до 2 часов. Пекином рассматривается также возможность строительства в Черногории моста через Бока-Которскую бухту и реконструкции железной дороги из порта Бар до Будапешта, покрытия большинства расходов из общей суммы $588 млн. на строительство энергоблока Гацко-2 в Боснии и Герцеговине, где угольный разрез в Каменграде и угольная ТЭС «Тузла» уже получили от Китая €1 млрд.и €613 млн. соответсвенно.
«Мы должны настороженно воспринимать такую стратегию Китая и соответствующим образом на неё реагировать. Я думаю, это будет одним из главных вызовов для Европы», – беспокоится Хан.
За последние шесть лет объём китайских инвестиций в европейскую экономику увеличился в 22 раза. Пекин выступает за создание Межбанковской ассоциации Китая и стран Центральной и Восточной Европы для финансирования крупных стратегических проектов. В качестве первого взноса Пекин готов выделить €2 млрд. Больше всех появлению китайского капитала в ЕС противятся Берлин и Брюссель, опасаясь потерять роль главного экономического (Берлин) и политического (Брюссель) центра Европы.
В 2018 г. заканчивается дотационная программа Евросоюза, в рамках которой государства Восточной Европы получали финансовые вливания из европейского бюджета на развитие экономики. Теперь эти страны вместо ЕС обращаются к Китаю.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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