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В ЕС настаивают на обсуждении отмены санкций против Крыма

18 июня 2020, 13:00  •  160 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейские страны отказываются от автоматического продления ограничений
Антикрымские санкции скоро могут снять. Так считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Александр Молохов. По его оценке, многим членам ЕС надоело, что их мнение не учитывается при продлении ограничений в отношении России.
В пятницу, 19 июня, состоится заседание Евросовета, на котором планировалось подписать решение об очередном продлении крымских санкций. Причем процедуру предлагалось провести, как и прежде, в автоматическом режиме, без обсуждений. Против выступил итальянский премьер Джузеппе Конте. Он настаивает, что подобные решения нужно как минимум обосновывать, выслушивая доводы разных сторон. Потому что, по сути, в ЕС уже давно нет консенсуса по вопросу антироссийских санкций.
"Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций не за горами"приводит РИА "Новости" комментарий Молохова.
Срок действия секторальных ограничений, введенных ЕС против России из-за ситуации с Крымом, заканчивается 31 июля 2020 года. Анонсировалось, что введенные меры будут автоматически продлены еще на полгода.
Ранее Германия предупредила, что намерена требовать общеевропейских санкций против России из-за убийства Зелимхана Хангошвили и хакерской атаки на бундестаг.

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