В ЕС настаивают на обсуждении отмены санкций против Крыма

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Европейские страны отказываются от автоматического продления ограничений

Антикрымские санкции скоро могут снять. Так считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Александр Молохов. По его оценке, многим членам ЕС надоело, что их мнение не учитывается при продлении ограничений в отношении России.

В пятницу, 19 июня, состоится заседание Евросовета, на котором планировалось подписать решение об очередном продлении крымских санкций. Причем процедуру предлагалось провести, как и прежде, в автоматическом режиме, без обсуждений. Против выступил итальянский премьер Джузеппе Конте. Он настаивает, что подобные решения нужно как минимум обосновывать, выслушивая доводы разных сторон. Потому что, по сути, в ЕС уже давно нет консенсуса по вопросу антироссийских санкций.

"Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций не за горами" – приводит РИА "Новости" комментарий Молохова.

Срок действия секторальных ограничений, введенных ЕС против России из-за ситуации с Крымом, заканчивается 31 июля 2020 года. Анонсировалось, что введенные меры будут автоматически продлены еще на полгода.

Ранее Германия предупредила, что намерена требовать общеевропейских санкций против России из-за убийства Зелимхана Хангошвили и хакерской атаки на бундестаг.