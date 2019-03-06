Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туннельная война: как Пентагон готовит армию к операциям под землёй
Госдума вынудила фейкомётов извиниться (Руслан Осташко)
Пентагон собрался создать подземные войска: в СМИ считают, что это новый способ ...
Американцы испугались российского сериала "Троцкий" (Ольга Иконникова)
Главная / В мире

В ЕС намекнули грузинам, что не хотят их видеть в рядах своих граждан по программе беженцев

06 марта 2019, 06:09  •  110 • В мире
Еврокомиссар заявил, что поскольку Грузия безопасная страна, то на статус "беженца" грузинам не стоит рассчитывать. Таким образом в ЕС намекнули, что не хотят видеть граждан этой страны в своих рядах.
ЕС назвало Грузию безопасной страной, из этого следует, что ее граждане не могут претендовать на статус беженцы в странах Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на одной из своих пресс-конференций по итогам пятого заседания Совета ассоциации Грузии-ЕС. В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Мамуки Бахтадзе.
Поскольку граждане Грузии могут посещать ЕС без оформления виз, представители некоторых стран выразили обеспокоенность из-за большого притока грузин в поисках "убежища".
"... въехало несколько сот тысяч человек и лишь несколько тысяч подали заявки на поиски убежища", - описал ситуацию еврокомиссар.
Но при этом он заявил, что жителям Грузии пока не надо беспокоиться от отмене безвизового режима, так как это значимый прорыв страны на пути сближения с ЕС.
Накануне Грузия сама попала в список самых недорогих стран для двухнедельного отпуска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 10:24
«Тактический тупик»: в США указали на недостаточный анализ отчёта по антироссийским санкциям
05 марта 2019, 17:09
Почему США с Британией никогда не вернут Маврикию архипелаг Чагос
05 марта 2019, 23:39
"Если у власти останется Порошенко, он развяжет войну с Россией и уничтожит Украину" - писатель Дмитрий Лекух
Загрузка...
05 марта 2019, 20:24
"Исправили ошибку": В Google признали полуостров Крым российским
06 марта 2019, 02:54
В мире создаётся "антироссийский интернационал": Кадыров уличил США в подкупе и шантаже
06 марта 2019, 06:09
Пентагон собрался создать подземные войска: в СМИ считают, что это новый способ выкачивания денег из бюджета
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
03 марта 2019, 03:24
В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.