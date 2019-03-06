В ЕС намекнули грузинам, что не хотят их видеть в рядах своих граждан по программе беженцев

ЕС назвало Грузию безопасной страной, из этого следует, что ее граждане не могут претендовать на статус беженцы в странах Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на одной из своих пресс-конференций по итогам пятого заседания Совета ассоциации Грузии-ЕС. В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Мамуки Бахтадзе.

Поскольку граждане Грузии могут посещать ЕС без оформления виз, представители некоторых стран выразили обеспокоенность из-за большого притока грузин в поисках "убежища".

"... въехало несколько сот тысяч человек и лишь несколько тысяч подали заявки на поиски убежища", - описал ситуацию еврокомиссар.

Но при этом он заявил, что жителям Грузии пока не надо беспокоиться от отмене безвизового режима, так как это значимый прорыв страны на пути сближения с ЕС.

Накануне Грузия сама попала в список самых недорогих стран для двухнедельного отпуска.