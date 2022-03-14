В ЕС готовят новые санкции против нефтяных компаний из России: Источник раскрыл важную оговорку

ЕС усилит санкции против трёх нефтяных компаний из России, но не запретит импорт, сообщают источники. Под ударом "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

В ЕС готовят новые санкции против русских нефтяных компаний. Они затронут "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что новые санкции предполагают запрет на инвестиции в новые проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива. При этом запрета на покупку нефти от этих компаний не предполагается.

ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть",

- заявил источник.

Он добавил, что ограничения должны были принять ещё в воскресенье. Однако из-за требования внести уточнение, что компаниям ЕС можно будет покупать русскую нефть, принятие санкций пришлось отсрочить.