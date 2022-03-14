|
В ЕС готовят новые санкции против нефтяных компаний из России: Источник раскрыл важную оговорку
14 марта 2022, 21:30 • 257 • Политика
ЕС усилит санкции против трёх нефтяных компаний из России, но не запретит импорт, сообщают источники. Под ударом "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".
В ЕС готовят новые санкции против русских нефтяных компаний. Они затронут "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что новые санкции предполагают запрет на инвестиции в новые проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива. При этом запрета на покупку нефти от этих компаний не предполагается.
- заявил источник.
Он добавил, что ограничения должны были принять ещё в воскресенье. Однако из-за требования внести уточнение, что компаниям ЕС можно будет покупать русскую нефть, принятие санкций пришлось отсрочить.
Подпишитесь на нас
257
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2022, 07:30
|
11 марта 2022, 11:10
|
10 марта 2022, 21:40
|
11 марта 2022, 15:15
|
08 марта 2022, 05:30
|
08 марта 2022, 14:50
|
08 марта 2022, 03:10