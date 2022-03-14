Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
Главная / Политика

В ЕС готовят новые санкции против нефтяных компаний из России: Источник раскрыл важную оговорку

14 марта 2022, 21:30  •  257 • Политика
ЕС усилит санкции против трёх нефтяных компаний из России, но не запретит импорт, сообщают источники. Под ударом "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".
В ЕС готовят новые санкции против русских нефтяных компаний. Они затронут "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что новые санкции предполагают запрет на инвестиции в новые проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива. При этом запрета на покупку нефти от этих компаний не предполагается.
ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть",
- заявил источник.
Он добавил, что ограничения должны были принять ещё в воскресенье. Однако из-за требования внести уточнение, что компаниям ЕС можно будет покупать русскую нефть, принятие санкций пришлось отсрочить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


257
Источник
Похожие новости
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
10 марта 2022, 21:40
Россия пойдёт до конца. Лавров припёр Кулебу к стенке и изобличил как лжеца
11 марта 2022, 15:15
Пора на перевыборы? Военкор сообщил о провокациях мэра Херсона
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.