В Ереване жёстко ответили на угрозы Баку устроить "второй Чернобыль"

В Армении назвали преступными заявления Азербайджана об ударе по Мецаморской АЭС. Как сообщил бывший пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, такие заявления Баку являются преступными.

Он указал, что слухи, на которые ссылаются в Баку для своих угроз о некоей провокации Еревана, несостоятельны.

"Официальные представители Армении никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана", - цитирует его слова ТАСС.

Ованнисян указал, что армянская сторона по домам даже не ведёт огонь.

"Наши дипломаты и политики уже занимаются заявлением о возможном ударе по Мецаморской АЭС. Такие заявления преступны", - отметил он.

Ранее в Сети раскритиковали заявления из Баку устроить "второй Чернобыль" в Армении.

На это журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов эмоционально отреагировал в телеграм-канале "Пул №3".

"Говоря проще, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана угрожает, в случае чего, ударом по АЭС в Армении, то есть вторым Чернобылем. Вы там совсем обезумели?" - заметил он.