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В Ереване жёстко ответили на угрозы Баку устроить "второй Чернобыль"

17 июля 2020, 17:00  •  49 • В мире
В минобороны Армении заявили, что угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС преступны. Ранее с заявлениями устроить, как трактовали в СМИ, "второй Чернобыль" выступила азербайджанская сторона, комментируя слухи о возможной провокации со стороны Еревана.
В Армении назвали преступными заявления Азербайджана об ударе по Мецаморской АЭС. Как сообщил бывший пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, такие заявления Баку являются преступными.
Он указал, что слухи, на которые ссылаются в Баку для своих угроз о некоей провокации Еревана, несостоятельны.
"Официальные представители Армении никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана", - цитирует его слова ТАСС.
Ованнисян указал, что армянская сторона по домам даже не ведёт огонь.
"Наши дипломаты и политики уже занимаются заявлением о возможном ударе по Мецаморской АЭС. Такие заявления преступны", - отметил он.
Ранее в Сети раскритиковали заявления из Баку устроить "второй Чернобыль" в Армении.
На это журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов эмоционально отреагировал в телеграм-канале "Пул №3".
"Говоря проще, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана угрожает, в случае чего, ударом по АЭС в Армении, то есть вторым Чернобылем. Вы там совсем обезумели?" - заметил он.

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