В Ереване ждут от Анкары опровержения планов авиаудара по Армении

Министерство обороны и силовые структуры Армении занимаются проверкой данных, которые указаны в статье Nordic Monitor

Шведский сайт Nordic Monitor Стокгольмской сети Скандинавских исследований и мониторинга (Nordic Research and Monitoring Network), посвящённый проблемам экстремизма во всех его проявлениях, опубликовал «секретные документы» о предполагаемом нападении Турции на Армению.

Автор статьи Абдулла Бозкурт уверяет, что у него есть копия внутренней записки Генштаба Турции от 23 мая 2016 года. В этой записке идёт речь о пропавших страницах подготовленного плана ALTAY – документа, в котором расписан сценарий авиационного удара по Армении в рамках операции под названием OĞUZTÜRK. Сам план составлен ещё в 2001 году. В докладной записке отмечается, что план всё ещё остаётся в силе.

Официального опровержения со стороны Турции пока нет, хотя турецкие СМИ бурно отреагировали на эту новость, называя автора статьи предателем национальных интересов страны. В Греции назвали план «вполне реалистичным», предсказав, что «после Сирии придёт очередь Армении».

Прокомментировали шведскую сенсацию и в Армении.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть правдивость этой публикации. Если такой вопрос стоит, то в первую очередь турецкая сторона должна ответить на него. Но до сих пор от них не было реакции. Говорить о том, что этот вопрос вызывает крайнюю обеспокоенность, излишне: Армения продолжит следить за развитием событий»,

– заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании 2 декабря в Ереване.

По его словам, Министерство обороны Армении и силовые структуры страны занимаются проверкой данных, которые указаны в статье Nordic Monitor.

Что касается угрозы со стороны Турции, то, по мнению главы МИД Армении, эта угроза обусловлена турецкой политикой.

«Продолжающаяся блокада, отсутствие желания установить отношения, военная поддержка Азербайджана – всё это представляет собой угрозу Армении»,

– отметил Мнацаканян и напомнил, что в 2009 году были подписаны Цюрихские протоколы о нормализации отношений между Арменией и Турцией. Однако протоколы эти так и остались только на бумаге, поскольку Турция отказалась их ратифицировать, выдвинув предварительные условия, связанные с Нагорным Карабахом. Хотя в документах было особо оговорено – «нормализация отношений без предусловий».

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил недавно в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что, «спустя 100 лет после геноцида армян, Турция всё так же воспринимается армянами как потенциальная угроза».

В настоящее время гарантом безопасности Армении выступают только российские войска, охраняющие армяно-турецкую границу, которая заблокирована с турецкой стороны.