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В Ереване "расстреляли" Пашиняна. Толпа аплодировала

26 февраля 2021, 19:25  •  98 • Политика
В столице Армении разыгрывают сцену казни Никола Пашиняна. Под аплодисменты и крики толпы автоматчики "расстреляли" премьер-министра.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разыграли в центре Еревана сцену казни главы правительства. Видеозапись постановки расстрела была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как двое автоматчиков в балаклавах и одежде, напоминающей военную, целятся в мужчину и женщину с завязанными глазами. Они изображают премьера Пашиняна и его супругу. Затем звучат звуки автоматных выстрелов, и актёры картинно падают на землю. Толпа рукоплещет.
В Ереване разыгрывают сцену казни Никола Пашиняна,
- комментирует ролик Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.
Напомним, что днём ранее Генеральный штаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и его правительства. Причиной стали очередные неуклюжие оправдания премьера в связи с поражением в войне за Нагорный Карабах. Сейчас страна балансирует на грани госпереворота.

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