В Ереване "расстреляли" Пашиняна. Толпа аплодировала

В столице Армении разыгрывают сцену казни Никола Пашиняна. Под аплодисменты и крики толпы автоматчики "расстреляли" премьер-министра.

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разыграли в центре Еревана сцену казни главы правительства. Видеозапись постановки расстрела была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как двое автоматчиков в балаклавах и одежде, напоминающей военную, целятся в мужчину и женщину с завязанными глазами. Они изображают премьера Пашиняна и его супругу. Затем звучат звуки автоматных выстрелов, и актёры картинно падают на землю. Толпа рукоплещет.

В Ереване разыгрывают сцену казни Никола Пашиняна,

- комментирует ролик Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Напомним, что днём ранее Генеральный штаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и его правительства. Причиной стали очередные неуклюжие оправдания премьера в связи с поражением в войне за Нагорный Карабах. Сейчас страна балансирует на грани госпереворота.