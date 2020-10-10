В Ереване, несмотря на близость войны, прошло заседание межправсовета ЕАЭС

В первую очередь Россия готова поделиться вакциной от коронавируса с партнёрами по ЕАЭС

В пятницу, 9 октября, в Ереване состоялось заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором приняли участие главы правительств Армении, России, Казахстана, Беларуси. В Ереван не прибыл премьер-министр Киргизии в связи со сложной внутренней обстановкой в стране.

На заседании главы правительств стран-членов ЕАЭС обсудили актуальные вопросы, в числе которых проект «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», регулирование трансграничной электронной торговли, эпидемиологическая ситуация в странах Союза. Был рассмотрен проект бюджета на 2021 год и принято решение об исполнении бюджета ЕАЭС за 2019 год.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании межправительственного совета, заявил, что в первую очередь Москва готова поделиться вакциной от коронавируса с партнёрами по ЕАЭС.

«Наша цель – сохранить жизнь и здоровье граждан»,

– подчеркнул премьер Российской Федерации.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании поднял вопрос создания общего рынка газа для стран-участниц ЕАЭС. По его мнению, методологические основы такого рынка должны быть готовы уже к концу текущего года.

«Первый этап создания единого рынка газа – это формирование методической и организационной основы. Она должна быть составлена до конца текущего года. На ведомственном уровне такая работа уже ведётся, а доклад о проделанной работе будет представлен главам государств. После этого будет принято решение о переходе ко второму этапу. В ближайшее время вопрос потребует совместных усилий по отработке документов»,

– заявил белорусский премьер.

Напомним, единый рынок нефти и газа, а также электроэнергии в ЕАЭС планируется создать к 2025 году.

Следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится 4 декабря 2020 года в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил всех глав правительств за приезд в Ереван «в столь трудное для Армении время». Он отметил, что проведение заседания в Ереване, несмотря на войну в Нагорном Карабахе, «очень ценно и важно для Армении».

После окончания заседания межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели двусторонние переговоры в закрытом режиме для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, где продолжаются бои.

«На отдельных участках фронта продолжались перестрелки, артиллерийские дуэли, противник наносил также ракетно-артиллерийские удары по мирным населённым пунктам. Подразделения Армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и готовы к любому развитию событий. Противник в тяжёлых боях несёт большие потери в живой силе на поле боя, пытаясь восполнить нехватку в основном за счёт ветеранов, проигравших в первой карабахской войне»,

– сообщил в пятницу, 9 октября, пресс-секретарь президента Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) Ваграм Погосян.

В пятницу по столице Нагорного Карабаха Степанакерту ВС Азербайджана нанесли ещё один ракетный удар.