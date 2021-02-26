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В Ереване начинается митинг оппозиции напротив здания парламента
26 февраля 2021, 13:55 • 62 • Политика
В Ереване начинается митинг оппозиции напротив здания парламента. Накануне на этом месте протестующие разбили палаточный лагерь.
В пятницу, 26 февраля, планировалось провести заседание парламента Армении. Однако депутаты не собрали кворум. В результате представители оппозиции заявили, что готовы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И обсуждения будут касаться только его отставки.
Кстати, накануне порядка 200 митингующих остались на ночь в палаточном городке - всё это противники Пашиняна. К началу митинга люди начали прибывать к городку.
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