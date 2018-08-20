В ЕР задумали оставить без пенсионных льгот Госдуму и Совфед

В Единой России предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов.

Партия «Единая Россия» предложила отменить все пенсионные льготы, полагающиеся депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации. Об этом было объявлено на совместном заседании ЕР с советом руководителей фракций партии.

Проект соответствующей резолюции был озвучен заместителем секретаря генсовета партии Ольгой Баталиной. В нём говорится о необходимости внесения на рассмотрение Госдумы проекта закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совфеда и депутата парламента. Изменения должны предусматривать отмену всех пенсионных преференций.

Отмечается, что Генсовет поддержал данную инициативу.