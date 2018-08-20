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В ЕР задумали оставить без пенсионных льгот Госдуму и Совфед

20 августа 2018, 18:24  •  79 • Политика
В Единой России предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов.
Партия «Единая Россия» предложила отменить все пенсионные льготы, полагающиеся депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации. Об этом было объявлено на совместном заседании ЕР с советом руководителей фракций партии.
Проект соответствующей резолюции был озвучен заместителем секретаря генсовета партии Ольгой Баталиной. В нём говорится о необходимости внесения на рассмотрение Госдумы проекта закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совфеда и депутата парламента. Изменения должны предусматривать отмену всех пенсионных преференций.
Отмечается, что Генсовет поддержал данную инициативу.
«Поручить фракции "Единая Россия" в Государственной думе обеспечить внесение в Государственную думу и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы», - цитирует РИА Новости текст резолюции.

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