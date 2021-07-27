В «ЕР» указали на безответственное отношение КПРФ к безопасности выборов

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во вторник, 27 июля, заявил, что позиция КПРФ, которая отказалась подписывать соглашение «За безопасные выборы», безответственна.

«Не все поддержали наше предложение. И КПРФ, и «Справедливая Россия» не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит только об одном — о безответственном отношении к безопасности жизни. А это самое главное. Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери»,— заявил он.

По его словам, документ «За безопасные выборы» готовил глава больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Вместе с тем Турчак пожаловался на то, что многие люди рассуждают о вакцинации, не являясь при этом специалистами в области здравоохранения, и отметил, что из-за этого появляется множество фейков.

Политик поблагодарил фракции, которые поддержали предложение «Единой России», отметив, что «политическая борьба — это важно, но еще важнее — обеспечить безопасность и здоровье наших граждан».

В число партий, поддержавших «ЕР», вошли ЛДПР, «Родина», «Новые люди», «Гражданская платформа» и «Зеленые».

20 июля члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.

В соответствии с документом политические силы возьмут на себя добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.