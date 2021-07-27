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В «ЕР» указали на безответственное отношение КПРФ к безопасности выборов

27 июля 2021, 20:45  •  60 • Политика
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во вторник, 27 июля, заявил, что позиция КПРФ, которая отказалась подписывать соглашение «За безопасные выборы», безответственна.
«Не все поддержали наше предложение. И КПРФ, и «Справедливая Россия» не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит только об одном — о безответственном отношении к безопасности жизни. А это самое главное. Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери»,— заявил он.
По его словам, документ «За безопасные выборы» готовил глава больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Вместе с тем Турчак пожаловался на то, что многие люди рассуждают о вакцинации, не являясь при этом специалистами в области здравоохранения, и отметил, что из-за этого появляется множество фейков.
Политик поблагодарил фракции, которые поддержали предложение «Единой России», отметив, что «политическая борьба — это важно, но еще важнее — обеспечить безопасность и здоровье наших граждан».
В число партий, поддержавших «ЕР», вошли ЛДПР, «Родина», «Новые люди», «Гражданская платформа» и «Зеленые».
20 июля члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.
В соответствии с документом политические силы возьмут на себя добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех эпидемиологических норм.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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