Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Главная / Политика

В «ЕР» предложили стандартизировать стоимость подключения к газу

26 июля 2021, 20:00  •  79 • Политика
Фракция партии «Единой России» предложила стандартизировать стоимость минимального набора подключения к газу для отдельных категорий граждан. Об этом заявил 26 июля секретарь генсовета политической силы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе встречи с вице-премьером Александром Новаком.
По словам Турчака, речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.
«На последних запусках газа, при которых я присутствовал, «Газпром» предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту. Все это укладывается в минимальную стоимость 40–45 тыс. рублей, исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях», — цитирует его сайт партии. Вопрос в том, что надо зафиксировать стоимость 1 м трубы по земельному участку до дома, подчеркнул Турчак.
По его мнению, для этой категории надо разработать отдельную программу. В 32 субъектах РФ депутатский корпус ЕР подобные меры поддержки уже принял. «По каким-то категориям идет 50%, по другим — 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно», — подчеркнул Турчак.
Новак ответил, что правительство поставит эту задачу перед регионами. Вице-премьер уточнил, что субъектам РФ и газораспределительным организациям, «Газпрому», «Мособлгазу» дадут поручение, чтобы человеку была предоставлена возможность выбора и оборудования, и стоимости услуг.
Как добавил Турчак, фракция ЕР в Госдуме максимально оперативно с правительством подготовила все поправки в федеральное законодательство для реализации программы догазификации регионов.
«Поток обращения в адрес наших депутатов был таков, что «Единая Россия» инициировала предложения в адрес президента РФ Владимира Путина о запуске нового глобального проекта — социальной догазификации. Путин наши предложения поддержал и в своем послании поручил правительству и «Газпрому» такую программу разработать», — добавил секретарь генсовета партии.
11 июня Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».
В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, то есть самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительных сетей и их объектов.
Как сообщал вице-премьер Новак, подписанные президентом поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу порядка 3–4 млн домовладений в стране.
Он напомнил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет, при этом почти половина из них находятся на расстоянии менее 200 м от существующей трубы. «Мы благодарны правительству, «Газпрому» за то, что эта программа начала реализовываться», — сказал Турчак.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






79
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
26 июля 2021, 04:25
"Есть ли у Путина двойники": Зыгарь расстроил украинцев, отвечая на скандальный вопрос
26 июля 2021, 09:00
Стало известно о помехах Мишустину перед поездкой на Курилы
26 июля 2021, 14:30
Яков Кедми задал еврейский вопрос о русских и украинцах. Баранец дал ответ
26 июля 2021, 00:45
"Глобальный пожар": США ввяжутся в войну - сценарий написал американский адмирал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.