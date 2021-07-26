В «ЕР» предложили стандартизировать стоимость подключения к газу

Фракция партии «Единой России» предложила стандартизировать стоимость минимального набора подключения к газу для отдельных категорий граждан. Об этом заявил 26 июля секретарь генсовета политической силы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе встречи с вице-премьером Александром Новаком.

По словам Турчака, речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.

«На последних запусках газа, при которых я присутствовал, «Газпром» предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту. Все это укладывается в минимальную стоимость 40–45 тыс. рублей, исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях», — цитирует его сайт партии. Вопрос в том, что надо зафиксировать стоимость 1 м трубы по земельному участку до дома, подчеркнул Турчак.

По его мнению, для этой категории надо разработать отдельную программу. В 32 субъектах РФ депутатский корпус ЕР подобные меры поддержки уже принял. «По каким-то категориям идет 50%, по другим — 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно», — подчеркнул Турчак.

Новак ответил, что правительство поставит эту задачу перед регионами. Вице-премьер уточнил, что субъектам РФ и газораспределительным организациям, «Газпрому», «Мособлгазу» дадут поручение, чтобы человеку была предоставлена возможность выбора и оборудования, и стоимости услуг.

Как добавил Турчак, фракция ЕР в Госдуме максимально оперативно с правительством подготовила все поправки в федеральное законодательство для реализации программы догазификации регионов.

«Поток обращения в адрес наших депутатов был таков, что «Единая Россия» инициировала предложения в адрес президента РФ Владимира Путина о запуске нового глобального проекта — социальной догазификации. Путин наши предложения поддержал и в своем послании поручил правительству и «Газпрому» такую программу разработать», — добавил секретарь генсовета партии.

11 июня Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».

В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, то есть самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительных сетей и их объектов.

Как сообщал вице-премьер Новак, подписанные президентом поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу порядка 3–4 млн домовладений в стране.

Он напомнил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет, при этом почти половина из них находятся на расстоянии менее 200 м от существующей трубы. «Мы благодарны правительству, «Газпрому» за то, что эта программа начала реализовываться», — сказал Турчак.