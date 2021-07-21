В ЕР осудили отказ КПРФ от антиковидного соглашения на выборах

Депутат Государственной думы и заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко осудил отказ КПРФ от соглашения по обеспечению санитарной безопасности во время грядущих выборов в Госдуму и назвал это проявлением двуличия. Об этом в среду, 21 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Коммунисты демонстрируют, что избиратели и граждане для них — человеческий материал, это средство для того, чтобы получить какие-то дополнительные очки, мандаты. Это двуличие»,— заявил он.

Вместе с тем Ревенко подверг критике члена Мосгордумы от КПРФ Любовь Никитину, которая ранее призывала граждан отказаться от вакцинации от коронавируса, в то время как сама сделала прививку.

Депутат «Единой России» отметил, что все это указывает на то, что «эта партия не предлагая ничего нового, не имея никакой перспективной и позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», и заключил, что это «политическое лицемерие».

Накануне члены ЕР обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.

В соответствии с соглашением «За безопасные выборы!», политические силы возьмут на себя добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех эпидемиологических норм.

В тот же день Роспотребнадзор призвал членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса заранее пройти вакцинацию от COVID-19.

14 июля стало известно, что ЦИК РФ заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. Отмечается, что от политсил участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая примерно 200 самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.