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В ЕР осудили отказ КПРФ от антиковидного соглашения на выборах

21 июля 2021, 15:20  •  110 • Политика
Депутат Государственной думы и заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко осудил отказ КПРФ от соглашения по обеспечению санитарной безопасности во время грядущих выборов в Госдуму и назвал это проявлением двуличия. Об этом в среду, 21 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Коммунисты демонстрируют, что избиратели и граждане для них — человеческий материал, это средство для того, чтобы получить какие-то дополнительные очки, мандаты. Это двуличие»,— заявил он.
Вместе с тем Ревенко подверг критике члена Мосгордумы от КПРФ Любовь Никитину, которая ранее призывала граждан отказаться от вакцинации от коронавируса, в то время как сама сделала прививку.
Депутат «Единой России» отметил, что все это указывает на то, что «эта партия не предлагая ничего нового, не имея никакой перспективной и позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», и заключил, что это «политическое лицемерие».
Накануне члены ЕР обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.
В соответствии с соглашением «За безопасные выборы!», политические силы возьмут на себя добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех эпидемиологических норм.
В тот же день Роспотребнадзор призвал членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса заранее пройти вакцинацию от COVID-19.
14 июля стало известно, что ЦИК РФ заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. Отмечается, что от политсил участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая примерно 200 самовыдвиженцев.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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