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В ЕР назвали проспект Сахарова возможным местом для митингов в Москве
09 августа 2019, 23:24 • 42 • Политика
В «Единой России» поддержали инициативу для определения в населенных пунктах мест, где могли бы проводиться митинги. Об этом в пятницу сообщил руководитель партийной фракции в Государственной думе Сергей Неверов.
«В той же Москве это может быть проспект Сахарова», — отметил парламентарий, сообщает 9 августа «Интерфакс».
Накануне стало известно, что комиссия Совета Федерации по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать места в населенных пунктах, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Инициаторы полагают, что создание специального проекта закона четко определит места для политических акций, чтобы не нарушались права других граждан, «которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения».
Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.
Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.
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