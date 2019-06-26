В эпицентре агрессии: Военных в Крыму предупредили о риске провокаций

Виктор Золотов побывал с рабочей поездкой в Крыму и пообщался с военными. Директор Росгвардии призвал их быть внимательнее, отметив, что бригады на полуострове могут стать целью различного рода провокаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В частности, по его словам, военные объекты, расположенные на полуострове рискуют оказаться "в эпицентре агрессивных устремлений".

Ранее в Минобороны рассказали, что знают о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства России и намерены принять адекватные ответные меры.