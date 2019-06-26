Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы потянули с собой из ПАСЕ делегатов из пяти стран
Семь уголовных дел, 11 потерпевших: в Москве арестовали серийного отравителя
Минобороны готовится к массированной атаке кибервойск США
ЕС - тоталитарная система с расистами, диктаторами и тд... (Дмитрий Бабич)
Главная / Политика

В эпицентре агрессии: Военных в Крыму предупредили о риске провокаций

26 июня 2019, 23:09  •  97 • Политика
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военные объекты в Крыму могут оказаться в "эпицентре агрессивных устремлений". В частности, по данным руководителя ведомства, готовятся провокации разного рода.
Виктор Золотов побывал с рабочей поездкой в Крыму и пообщался с военными. Директор Росгвардии призвал их быть внимательнее, отметив, что бригады на полуострове могут стать целью различного рода провокаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В частности, по его словам, военные объекты, расположенные на полуострове рискуют оказаться "в эпицентре агрессивных устремлений".
Ранее в Минобороны рассказали, что знают о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства России и намерены принять адекватные ответные меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 19:54
В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа и рассказали о секрете успеха переговоров
26 июня 2019, 23:09
Путин принял отставку Евкурова
26 июня 2019, 23:09
Россия вернула полномочия в полном объеме: Подтверждающая резолюция ПАСЕ одобрена
26 июня 2019, 01:39
ПАСЕ рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации в ассамблее
26 июня 2019, 00:24
"Можно назначать даже дворником": Президент Южной Осетии о возвращении Саакашвили на Украину
26 июня 2019, 23:09
В Зимбабве и Брунее указом Путина поменяли послов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покинуть Украину по "безвизу" - СМИ
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
23 июня 2019, 15:24
Закричали про «империю» и «агрессию»? Минус миллиард!
25 июня 2019, 17:39
«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
26 июня 2019, 10:09
Нашли грузинку, что угрожала отыметь Россию (Telegram.Обзор)
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в деле о катастрофе МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.