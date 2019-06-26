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В эпицентре агрессии: Военных в Крыму предупредили о риске провокаций
26 июня 2019, 23:09 • 97 • Политика
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военные объекты в Крыму могут оказаться в "эпицентре агрессивных устремлений". В частности, по данным руководителя ведомства, готовятся провокации разного рода.
Виктор Золотов побывал с рабочей поездкой в Крыму и пообщался с военными. Директор Росгвардии призвал их быть внимательнее, отметив, что бригады на полуострове могут стать целью различного рода провокаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В частности, по его словам, военные объекты, расположенные на полуострове рискуют оказаться "в эпицентре агрессивных устремлений".
Ранее в Минобороны рассказали, что знают о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства России и намерены принять адекватные ответные меры.
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