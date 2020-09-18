В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой

Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода " Северный поток — 2 ", заявил в беседе с RT депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах.

Ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить "Северный поток — 2". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Крах уверен, что эта резолюция — очередная возможность "для продвижения антироссийской повестки". Он пояснил, что внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту газопровода.

"При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект", — рассказал евродепутат.

Парламентарий также выразил мнение, что "Северный поток — 2" составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. Налаживание экономических связей между Германией и Россией в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния США, подчеркнул политик.

"Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана", — пояснил Крах.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.