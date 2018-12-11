В ЕП заподозрили Россию в желании лишить Украину прав в Азовском море

Инцидент в Керченском проливе может быть попыткой России «лишить Украину суверенных прав в Азовском море», чтобы превратить его в российское «внутреннее озеро» и сделать из него исключительную военную зону. Об этом говорится в предлагаемых поправках к резолюции Европарламента.

«(Европарламент. — RT) выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что этот случай может представлять собой попытку лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в российское «внутреннее озеро», сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины», — говорится в документе Европарламента, с текстом которого ознакомился RT.

В ЕП также призывают страны — члены Евросоюза ввести новые санкции в отношении России в случае, если украинские моряки не будут освобождены, а также при дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, в документе в очередной раз отмечают необходимость «отказывать российским судам, идущим с Азовского моря, в доступе к портам ЕС».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News призвал закрыть российским судам вход в американские и европейские порты.

С инициативой по ограничению для российских судов доступа к портам в Европе и США также выступал бывший американский посол на Украине Джон Хербст.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что действия ВМС Украины в Керченском проливе были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Подробнее — в материале RT.