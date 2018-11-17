В ЕП рассказали о безнаказанности нападений на активистов на Украине

Депутат Европейского парламента (ЕП) Ребекка Хармс заявила, что в настоящий момент на Украине наблюдается безнаказанность в вопросах расследования нападений на украинских активистов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По её словам, в стране зафиксирован высокий уровень насилия.

«Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно», — сказала она.

При этом она добавила, что общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия.

Вместе с этим евродепутат назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.

«Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться», — добавила Хармс.

Ранее посольство Германии на Украине заявило, что обеспокоено ростом числа нападений на политиков и активистов на украинской территории.