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В ЕП рассказали о безнаказанности нападений на активистов на Украине

17 ноября 2018, 20:54  •  79 • Украина
Депутат Европейского парламента (ЕП) Ребекка Хармс заявила, что в настоящий момент на Украине наблюдается безнаказанность в вопросах расследования нападений на украинских активистов.
 
© Стрингер РИА Новости
 

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По её словам, в стране зафиксирован высокий уровень насилия.

«Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно», — сказала она.

При этом она добавила, что общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия.

Вместе с этим евродепутат назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.

«Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться», — добавила Хармс.

Ранее посольство Германии на Украине заявило, что обеспокоено ростом числа нападений на политиков и активистов на украинской территории.

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