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В EMA ответили за "русскую рулетку": Странные слова главы агентства о "Спутнике V" объяснили

09 марта 2021, 21:45  •  164 • В мире
В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) ответили за "русскую рулетку". Странные слова главы EMA Кристы Виртумер-Хохе о "Спутнике V" объяснили неверным толкованием.
Ранее Виртумер-Хохе заявила, что использование русской вакцины "Спутник V" до того, как она одобрена EMA, является "русской рулеткой". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую формулировку некорректной. Создатели препарата потребовали извинений от главы агентства.
В EMA ответили за "русскую рулетку". Представитель австрийского регулятора объяснил, что эти слова ни в коем случае не ставили под сомнение безопасность, качество и эффективность российской вакцины.
"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным", - приводит ТАСС комментарий представителя EMA.
Научное консультирование по вопросу "Спутника V" завершено EMA ещё 9 февраля, а 4 марта стартовала процедура последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины. Между этими датами Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию препарата в ЕС.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза имеют право принимать решение о закупке "Спутника V", но ответственность за возможные последствия применения вакцины будут нести власти этих государств.

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