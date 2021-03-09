В EMA ответили за "русскую рулетку": Странные слова главы агентства о "Спутнике V" объяснили

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) ответили за "русскую рулетку". Странные слова главы EMA Кристы Виртумер-Хохе о "Спутнике V" объяснили неверным толкованием.

Ранее Виртумер-Хохе заявила, что использование русской вакцины "Спутник V" до того, как она одобрена EMA, является "русской рулеткой". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую формулировку некорректной. Создатели препарата потребовали извинений от главы агентства.

В EMA ответили за "русскую рулетку". Представитель австрийского регулятора объяснил, что эти слова ни в коем случае не ставили под сомнение безопасность, качество и эффективность российской вакцины.

"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным", - приводит ТАСС комментарий представителя EMA.

Научное консультирование по вопросу "Спутника V" завершено EMA ещё 9 февраля, а 4 марта стартовала процедура последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины. Между этими датами Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию препарата в ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза имеют право принимать решение о закупке "Спутника V", но ответственность за возможные последствия применения вакцины будут нести власти этих государств.