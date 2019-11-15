В Елисейском дворце официально подтвердили сроки саммита "нормандской четверки" в Париже

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже. Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Саммит в нормандском формате пройдет в понедельник, 9 декабря 2019 года. Он соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - указал пресс-атташе. Он напомнил, что "перспектива проведения саммита обсуждалась во время встречи президентов Франции и России 19 августа в Брегансоне". Затем этот вопрос рассматривался на совещании Группы семи в Биаррице, напомнил он.

"Саммит состоится, поскольку в период с лета этого года были достигнуты значительные продвижения в переговорах, которые, в частности, позволили обеспечить разведение войск в целом ряде зон напряженности", - указали в Елисейском дворце. В администрации французского лидера указали, что встреча "позволит начать новый этап в реализации минских соглашений".

Представитель пресс-службы напомнил, что первая встреча в нормандском формате прошла на высшем уровне 6 июня 2014 года в нормандском замке Бенувиль. С тех пор страны неоднократно встречались на уровне министров, дипломатических советников и их заместителей. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.