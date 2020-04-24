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В экстремальных условиях: кто и как жил на Аляске тысячи лет назад

24 апреля 2020, 05:10  •  72 • Аналитика
© AP Photo / National Park Service
Остовы жилищ и кольцевые фундаменты, орудия труда и странные груды камней – все это удалось обнаружить американским исследователям на перевале Ховарда. По сути, это большое плато на западе хребта Брукса на Аляске, и сейчас, окинув пустынную территорию беглым взглядом, вряд ли можно заподозрить, что 11 тысяч лет назад и позднее люди в этом месте поселились и развернули активную деятельность. Впрочем, заведующий отделом этнографии Америки Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Юрий Березкин считает, что на Аляске должны присутствовать следы обитания человека еще более древние.
"Территория Аляски – это та территория, по которой предки американских индейцев прошли в Америку. Соответственно, на территории нынешней Аляски, а точнее древней Берингии, должны быть – и можно отдать руку, голову и что угодно на отсечение – памятники жизни людей возрастом 17 тысяч лет, совершенно железно – 16 тысяч лет. Они не найдены, но они наверняка есть, скорее всего, на дне моря, потому что море-то ниже гораздо было. Может, еще найдутся. Позже, от 14 тысяч лет, там было две традиции: одна из них называется денали, другая – ненана с характерными наконечниками чиндадн. Это палеоарктические традиции, предки ненана не очень понятно откуда, а денали – это наша якутская культура, которая больше никуда не пошла, так что это не предки американских индейцев. В конце 4 тысячелетия до нашей эры там появляется арктическая традиция малых орудий – это предки палеоэскимосов. Это могли быть не эскимосы, скорее всего, они даже на эскимосском языке не говорили, но по культуре это палеоэскимосы, которые откуда-то из Северо-восточной Сибири пришли".
Но тот факт, что люди жили именно в районе перевала Ховарда, поражает. Это одно из самых холодных мест полуострова: 21 февраля 2013 года температура там упала почти до -43 градусов, а вкупе с ветром, который дул со скоростью около 87 км/час, мороз ощущался на все -71,5 градуса Цельсия. Кроме того, перевал – это каменистая тундра, древесины для костра нет и не было даже тысячи лет назад. Удивительно, что это не помешало человеку освоить эту территорию. Возможно, спасало относительное изобилие пищи: ягоды, птица, рыба и олени карибу. Охотиться на них наверняка помогали и те самые пирамидальные каменные насыпи, их вполне могли использовать, чтобы загонять дичь. Такие сооружения были бы полезны, например, в качестве искусственных преград для убегающих животных.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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