В экстремальных условиях: кто и как жил на Аляске тысячи лет назад

Остовы жилищ и кольцевые фундаменты, орудия труда и странные груды камней – все это удалось обнаружить американским исследователям на перевале Ховарда. По сути, это большое плато на западе хребта Брукса на Аляске, и сейчас, окинув пустынную территорию беглым взглядом, вряд ли можно заподозрить, что 11 тысяч лет назад и позднее люди в этом месте поселились и развернули активную деятельность. Впрочем, заведующий отделом этнографии Америки Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Юрий Березкин считает, что на Аляске должны присутствовать следы обитания человека еще более древние.

Но тот факт, что люди жили именно в районе перевала Ховарда, поражает. Это одно из самых холодных мест полуострова: 21 февраля 2013 года температура там упала почти до -43 градусов, а вкупе с ветром, который дул со скоростью около 87 км/час, мороз ощущался на все -71,5 градуса Цельсия. Кроме того, перевал – это каменистая тундра, древесины для костра нет и не было даже тысячи лет назад. Удивительно, что это не помешало человеку освоить эту территорию. Возможно, спасало относительное изобилие пищи: ягоды, птица, рыба и олени карибу. Охотиться на них наверняка помогали и те самые пирамидальные каменные насыпи, их вполне могли использовать, чтобы загонять дичь. Такие сооружения были бы полезны, например, в качестве искусственных преград для убегающих животных.