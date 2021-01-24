В Екатеринбурге протестующие вышли с "трусами Навального": Гаспарян объяснил шоу коротко

В своём Telegram-аккаунте политолог выложил фото протестующих в Екатеринбурге, которые над толпой подняли палку с трусами. Гаспарян объяснил - у сторонников блогера эта часть одежды стала символом.

"Труселя как символ гульфик-революции", - иронично подписал он фото.

Тем временем, по данным СМИ, в Екатеринбурге участники акции сначала кидали в правоохранителей снежки, а затем перешли на дымовые шашки. Наиболее активных участников задерживает полиция.