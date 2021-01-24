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В Екатеринбурге протестующие вышли с "трусами Навального": Гаспарян объяснил шоу коротко

24 января 2021, 17:20  •  86 • Политика
В Екатеринбурге продолжается несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Протестующие, вероятно, чтобы подчеркнуть всю серьёзность, вышли с "трусами Навального". Политолог Армен Гаспарян коротко объяснил шоу "навальнят".
В своём Telegram-аккаунте политолог выложил фото протестующих в Екатеринбурге, которые над толпой подняли палку с трусами. Гаспарян объяснил - у сторонников блогера эта часть одежды стала символом.
"Труселя как символ гульфик-революции", - иронично подписал он фото.
Тем временем, по данным СМИ, в Екатеринбурге участники акции сначала кидали в правоохранителей снежки, а затем перешли на дымовые шашки. Наиболее активных участников задерживает полиция.

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