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В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

03 апреля 2018, 11:09  •  78 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли во вторник поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

За законопроект проголосовали 42 депутата, против - четыре, воздержавшихся не было.

С инициативой, отменяющей прямые выбора главы Екатеринбурга, выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 2 апреля в городе прошел митинг против отмены выборов главы Екатеринбурга. По данным местной администрации, в нем приняли участие около 1,7 тыс. человек.

В 2010 году в Екатеринбурге была введена система управления, при которой жители города избирают мэра, который является председателем городской думы. Администрацией Екатеринбурга руководит нанятый по контракту сити-менеджер. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.

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